Covid-19, il gruppo consiliare Lega Salvini Premier chiede notizie sulle strutture sanitarie

di Monica Campani

Il capogruppo Silvio Pittori e la consigliere Giorgia Arcamone chiedono con un'interrogazione in consiglio un aggiornamento sull’andamento dell’epidemia Covid-19 all’interno delle strutture sanitarie del territorio





Il gruppo consiliare di FIgline Incisa "Lega Salvini Premier" presenta un'interrogazione in consiglio per avere un "resoconto aggiornato sull’andamento dell’epidemia Covid-19 all’interno delle strutture sanitarie del territorio"

"Sul territorio del comune di Figline e Incisa Valdarno ci sono strutture sanitarie pubbliche/partecipate o convenzionate in cui sono ospitate o transitano persone residenti in altri comuni. L’attuale emergenza sanitaria Covid-19 ha interessato numerose strutture simili in tutto il territorio nazionale e in particolare anche nei comuni limitrofi".

Il gruppo interroga il sindaco "per sapere la situazione aggiornata delle strutture sanitarie residenziali pubbliche, partecipate e accreditate, nonché del presidio ospedaliero in merito al numero dei casi positivi presentatisi o tuttora presenti in relazione a persone residenti e non residenti nel nostro territorio, ove computate in altre casistiche e se sono state adottate tutte le misure idonee al contenimento della predetta emergenza soprattutto in merito all’utilizzo di DPI idonei per il personale sanitario e non".