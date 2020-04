Covid-19, i nuovi casi positivi. Il report comune per comune. Il punto del direttore generale

di Monica Campani

Sono in tutto 261 i casi positivi dall'inizio dell'emergenza in Valdarno aretino. Il numero più alto a Montevarchi e Bucine. Un nuovo caso oggi a Terranuova





Un nuovo caso positivo al Covid19 a Terranuova. (I dati della Asl Toscana sud est)

Dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono stati 262 i casi nel Valdarno aretino. Il numero più elevato a Montevarchi, 102, Bucine, 55, e San Giovanni, 37. (Il Report)

Comuni Casi positivi Bucine 55 Castelfranco Piandiscò 9 Cavriglia 13 Laterina Pergine 10 Loro Ciuffenna 10 Montevarchi 102 San Giovanni 37 Terranuova 26 totale 262

L'aggiornamento del direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D'Urso

Rsa di Montevarchi: "L'azienda ha preso in mano la situazione sanitaria per i 12 ospiti che sono positivi al Covid 19, mentre i negativi sono stati trasferiti in una struttura di foiano della Chiana".