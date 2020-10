Covid-19, i nuovi casi: 22 in Valdarno aretino, 47 in quello fiorentino

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est e della Asl Toscana centro





Sono 114 i nuovi casi positivi in tutta la provincia di Arezzo: 22 in Valdarno aretino, tutti in isolamento domiciliare. 521, invece, quelli nella provincia di Firenze: 47 in Valdarno fiorentino.

Bucine: ragazzo di 16 anni, contatto di caso

Castelfranco Piandiscò: una donna di 45 anni, contatto di caso

Cavriglia: una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17, contatti di caso, un uomo di 42 anni e una dionna di 56

Laterina Pergine Valdarno: due donne di 48 e di 52 anni, contatto di caso

Loro Ciuffenna: una ragazza di 14 anni e un uomo di 44, contatti di caso

Montevarchi: un ragazzo di 13 anni, contatto di caso, una donna di 44 anni, contatto di caso, 4 uomini di 38, 52, 52 e 63 anni

San Giovanni Valdarno: un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 17, e 2 uomini di 31 e 78 anni

Terranuova Bracciolini: un ragazzo di 17 anni e un uomo di 60, contatto di caso

"Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato per il momento, 10 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 5.865 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 2.532 a domicilio, 24 presso le strutture di Cure Intermedie e 27 presso l'albergo sanitario. Ci sono 66 ricoverati presso le Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti nella Asl Tse è stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.621 tamponi".

Impennata oggi nei casi del Valdarno fiorentino: 29 a Reggello, 15 a Figline. Incisa e 3 a Rignano,