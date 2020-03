Covid-19, i nuovi bollettini delle Asl in Valdarno. Cinque i nuovi contagi, c'è anche una bambina di 7 anni

di Redazione

Due i casi in Valdarno aretino: due donne, sessantenni, entrambe a casa. In Valdarno fiorentino registrati invece tre casi di tamponi positivi, e a Figline risulta anche una bambina





Sono cinque i nuovi contagi di oggi che i bollettini delle Aziende sanitarie registrano in Valdarno aretino e fiorentino. Per quattro di loro l'isolamento continua presso il domicilio, in buone condizioni, mentre soltanto un uomo si trova ricoverato comunque in discrete condizioni all'ospedale di Ponte a Niccheri. C'è fra i nuovi contagi anche una bambina di 7 anni.

I dati della Asl Toscana Centro (Valdarno fiorentino):

Bambina di 7 anni, a Figline e Incisa, in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio;

Donna di 47 anni, di Figline e Incisa, anche lei in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio;

Uomo di 35 anni di Reggello, in discrete condizioni, ricoverato al Santa Maria Annunziata.

I dati della Asl Toscana Sud Est (Valdarno aretino):

Donna di 59 anni, in quarantena al domicilio;

Donna di 63 anni, anche lei al domicilio.