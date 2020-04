Covid-19, i dati delle Rsa del Valdarno aretino: casi positivi e decessi

di Monica Campani

La situazione dei contagi nelle Rsa della Ausl Toscana sud est: 4 quelle del Valdarno aretino





In base ai dati della Ausl Toscana sud est facciamo il punto della situazione per quanto riguarda le Rsa del Valdarno aretino che hanno casi di contagio al Covid-19. In tutto sono 4.

La Asp di Montevarchi a oggi ha registrato 40 casi positivi, di cui 13 operatori sanitari e 27 ospiti. 3 i decessi. I tamponi sono stati fatti il 29 e 30 marzo.

Nella Rsa Fabbri Bricoli di Bucine sono 41 i positivi: 17 operatori e 24 pazienti. 10 i decessi (6 in ospedale e 4 in Rsa). Tamponi effettuati il 21 marzo.

Nella Rsa Brachetti-Cellai-Polverini di CastelfrancoPiandiscò: un operatore sanitario positivo. Tamponi effettuati il 31 marzo.

Nella Rsa Pratomagno di Loro Ciuffenna: un operatore sanitario positivo. Tamponi fatti il 2 aprile.