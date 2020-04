Covid-19, gli auguri di buona Pasqua da Nicola Benini: "Il mio pensiero va agli anziani della RSA"

di Matteo Mazzierli

Il primo cittadino di Bucine ha rivolto il proprio augurio principalmente agli anziani della RSA, ai loro familiari e alle tante persone che lottano ogni giorno contro il virus





Un messaggio di buona Pasqua a tutti i cittadini con un pensiero rivolto verso la RSA Fabbri Bicoli: è questo l'augurio del sindaco Nicola Benini in questa situazione di emergenza, soffermandosi particolarmente sulle difficili condizioni della struttura sanitaria. Ieri, inoltre, si è registrato il 32esimo caso positivo residente nel Comune di Bucine, legato alla RSA.

"La Pasqua di quest'anno la dobbiamo trascorrere in un clima surreale - scrive Benini - privati di tante delle nostre libertà e abitudini che davamo per scontate ma che scontate non sono. E la dobbiamo trascorrere forzatamente a casa nostra con i soli familiari che vi abitano, come fosse una giornata come tante. La vigilia ci ha portato il trentaduesimo positivo residente nel Comune di Bucine, sempre legato alla RSA che rimane la nostra principale preoccupazione, e un decreto che ci costringe a restare isolati ancora fino al 03 Maggio. Non ci siamo potuti scambiare gli auguri di persona, magari con un abbraccio, e neppure un regalo per i nostri bambini, messi a dura prova in questo periodo. Ma il regalo più importante facciamocelo da noi: rispettiamo le regole, restiamo isolati come ci viene chiesto e sconfiggiamo tutti insieme questo terribile Covid-19."

"Il mio pensiero per questa Pasqua 2020 va agli anziani della nostra RSA - afferma Benini - che non hanno superato questa tragedia e ai loro familiari, ai tanti eroi che la trascorreranno lavorando nella nostra RSA e in tutte le altre strutture sanitarie, ai tanti volontari che continuano a garantirci assistenza e solidarietà, alle tante persone che questo virus lo stanno vivendo in prima persona come malattia o come perdita del lavoro e che attraversano un momento di difficoltà."

"Il mio augurio è rivolto principalmente a loro - continua Benini - ed è quello che le istituzioni, il mondo del volontariato, il mondo dell’economia, le singole famiglie rafforzate da questo isolamento obbligatorio, tutti insieme troviamo la forza per superare questo periodo tremendo, rinunciando magari a tante cose superflue a cui ci eravamo abituati, ma apprezzando ancora di più l’importanza di sentirsi comunità in un mondo che dobbiamo proteggere meglio di come abbiamo fatto fino ad oggi. 'Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita' – Mark Twain. Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie."