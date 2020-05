Covid-19, entro il fine settimana ogni over 70 riceverà 5 mascherine

di Monica Campani

Da domani i volontari di Protezione civile imbusteranno 23mila mascherine e inizieranno la distribuzione casa per casa





23mila mascherine da domani saranno imbustate dai volontari del sistema di Protezione civile comunale per poi essere distribuite subito, casa per casa, agli oltre 4.500 over 70 residenti sul territorio. Ad occuparsene saranno Gaib, Prociv, Croce Rossa di Incisa, Misericordia di Figline, circolo Arci Incisa e Circolo Arci La Massa.

La consegna avverrà suonando i campanelli e lasciando le mascherine solamente a chi si troverà effettivamente presso la propria abitazione. Come sempre i volontari non entreranno nelle abitazioni delle persone. Per chi non si troverà in casa verrà effettuato un ulteriore giro di distribuzione. In caso di mancata ricezione, da lunedì 11 maggio sarà possibile scrivere a protezionecivile@comunefiv.it e concordare la consegna.

Per tutti gli altri cittadini continua la distribuzione delle mascherine tramite tutte le farmacie del territorio comunale, presentando la propria tessera sanitaria, ed in base alle forniture della Regione Toscana.

“Ringrazio tutti i volontari per essersi resi disponibili, ancora una volta, per imbustare e distribuire le mascherine – commenta la Sindaca Mugnai -. Si tratta di un totale di 23mila pezzi, di cui 12mila di proprietà comunale ottenute grazie ad acquisto diretto o donazioni private e ulteriori 11mila ricavate da una fornitura regionale appena ricevuta. Come Amministrazione, abbiamo quindi pensato di agevolare la fascia d’età più a rischio e dedicare la consegna a domicilio a loro. Ricordo, comunque, che questa distribuzione è aggiuntiva rispetto a quella effettuata in autonomia dalla Regione, che le consegna attraverso le farmacie. Per ritirarle, basta recarsi in una di quelle del territorio e presentare la propria tessera sanitaria e quella dei propri familiari”.