Covid-19, effettuati i tamponi a Casa Martelli: tutti negativi

di Monica Campani

Alle 17.00 sono arrivati i risultati dei test effettuati a 120 persone, tra ospiti e personale. I ringraziamenti del direttore Daniele Raspini





Sono tutti negativi i tamponi effettuati sulle 120 persone, tra ospiti e personale, di Casa Martelli a Figline. I test si sono resi necessari dopo che un'operatrice sanitaria è risultata positiva al coronavirus.

I 58 ospiti ed i 72 dipendenti di Casa Martelli, dunque, non sono stati contagiati e stanno bene.

Soddisfatto il direttore Daniele Raspini che ha voluto ringraziare la Asl per la tempestività delle operazioni: "Ringrazio la Asl e la macchina operativa sanitaria. Siamo venuti a conoscenza della situazione alle 10.00, alle 13.00 sono stati fatti i tamponi e alle 17.00 sono arrivati i risultati. Grazie a tutti".

Un gran sollievo anche per l'Amministrazione comunale di Figline Incisa. Giulia Mugnai spiega: "Un solo test su un dipendente ha rilevato un valore positivo delle IgG, risultato che era tuttavia emerso già in precedenti test sierologici sul medesimo dipendente, il quale era poi risultato negativo al tampone. Sull'operatore verrà comunque effettuato un ulteriore tampone per massima prudenza, tuttavia la situazione specifica non desta preoccupazione. Per ulteriore cautela verranno ripetuti i test sierologici su operatori e ospiti tra una settimana e poi nuovamente tra due settimane. Al momento non si evidenziano, quindi, criticità su Casa Martelli. Un bel sollievo!".