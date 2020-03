Covid-19, due operatori positivi alla RSA di Bucine. Attesi i risultati per i degenti degli altri reparti

di Matteo Mazzierli

I primi esiti della giornata sulla RSA Fabbri Bicoli di Bucine hanno registrato due operatori positivi al tampone, mentre due pazienti in condizioni gravi sono stati trasferiti in ospedale.





Giungono i primi risultati della giornata per i tamponi effettuati all'interno della RSA Fabbri Bicoli di Bucine: finora sarebbero due operatori del piano 0 ad essere positivi al coronavirus, ma si attendono altri esiti in giornata.

Inoltre, due degenti contagiati, sempre del piano 0, sono peggiorati durante la notte e sono stati trasferiti in ospedale. A darne notizia è stato il sindaco Nicola Benini assicurando che la struttura è sotto continua sorveglianza medica.

"Per adesso ci è stata comunicata la positività di due operatori del piano 0, reparto cognitivo-comportamentale, che erano a casa in isolamento e hanno effettuato il tampone a domicilio - afferma Benini - Sto aspettando di sapere in giornata l'esito dei tamponi dei degenti degli altri reparti. Intanto, due degenti del piano 0 sono stati trasferiti in ospedale perché peggiorati."