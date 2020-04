Covid-19, due nuovi contagiati a Reggello. Salgono a 29 i casi positivi

di Matteo Mazzierli

Con le due positività di oggi Reggello registra 29 contagiati, di cui 4 decessi. La nota del sindaco Benucci





Altri due casi positivi a Reggello: lo ha comunicato il sindaco Cristiano Benucci nel suo report giornaliero. Entrambi si troverebbero in isolamento nel proprio domicilio; sale a 29 il complessivo dei contagi del Comune, con 4 decessi.

"Questa sera il Dipartimento di Igiene Pubblica della Ausl mi ha comunicato due nuovi contagi che riguardano il nostro territorio - scrive Benucci - Entrambi sono in isolamento presso il proprio domicilio in condizioni discrete di salute. Uno di essi è nuovamente un operatore sanitario, il sesto nel nostro territorio. Un grande augurio di pronta guarigione a tutti e un grande ringraziamento a tutto il mondo della sanità che sta rischiando più di tutti per curarci e salvare la vita alle persone.