Covid-19, due nuovi casi positivi e un decesso in Valdarno fiorentino

di Matteo Mazzierli

Si tratta del sesto decesso per il Comune di Reggello, 2 nuovi casi a Figline Incisa mentre non si registra nessuna nuova positività a Rignano





Due nuovi casi e un decesso nella giornata odierna per quanto riguarda il Valdarno fiorentino: è il sesto decesso a causa del Coronavirus per Reggello, mentre i due nuovi contagiati sono di Figline Incisa.

Il sindaco Benucci: "Anche questa sera nessuna comunicazione da parte del Dipartimento di Igiene Pubblica della Ausl per quanto riguarda i nuovi contagi che interessano il territorio reggellese. Tuttavia mi hanno informato di un altro decesso di una nostra concittadina ricoverata in una Casa di Riposo di un altro Comune. Desidero esprimere alla sua famiglia la vicinanza mia personale e di tutta la nostra comunità. Il bilancio dei contagi nel nostro Comune resta quindi fermo a 34 di cui 6 decessi, due dei quali di pazienti ricoverati in Case di Riposo."