Covid-19, due nuovi casi in Valdarno aretino. Entrambi contatti di un caso già noto

di Glenda Venturini

In provincia di Arezzo 13 nuovi casi di contagio nelle ultime ventiquattro ore, tra cui i due del Valdarno





Sono due i nuovi casi di contagio da coronavirus individuati nelle ultime ventiquattro ore in Valdarno. Si tratta di una donna di 40 anni, già in isolamento domiciliare nel comune di Cavriglia, in quanto contatto di un caso già noto; stessa situazione per un 18enne che è invece in isolamento nel comune di Montevarchi.

In provincia di Arezzo sono 13 i nuovi casi nel complesso, e il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Sud Est, tramite l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 64 contatti per i casi. Al momento nella Asl Toscana sud est 919 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 13 ricoverati presso il reparto di Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.936 tamponi.

A livello regionale, infine, in Toscana oggi sono stati individuati nel complesso 139 nuovi casi, eseguendo 7.245 tamponi.