Covid-19, due nuovi casi a Terranuova. Un guarito sempre a Terranuova

di Matteo Mazzierli

I dati della Asl Toscana Sud Est





Due nuovi positivi al Coronavirus in Valdarno aretino: sono due donne di Terranuova rispettivamente di 51 e 90 anni. Il sindaco Sergio Chienni ha comunicato che si trattano di due conviventi e che le condizioni di entrambe sono rassicuranti. Un guarito, sempre nel Comune di Terranuova.

Ad oggi la Asl Toscana Sud Est ha un totale di 36 casi in carico, di cui 22 persone in isolamento domiciliare, 7 in ospedale, 1 in RSA, 6 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1356.

Dalle 14 del 17 giugno alle 14 del 18 giugno sono stati effettuati 784 tamponi.