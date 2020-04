Covid-19, dodicesimo positivo a Laterina Pergine. Gli aggiornamenti del giorno dal sindaco Neri

di Matteo Mazzierli

Un nuovo caso di Coronavirus nel Comune per un totale di 12 casi: è l'aggiornamento giornaliero del sindaco Simona Neri, che ha informato anche dell'inizio di distribuzione delle mascherine nel territorio





Il report giornaliero per Laterina Pergine fa registrare un nuovo contagio da Covid-19: si tratta del dodicesimo caso, una donna di 78 anni. A renderlo noto è stata la prima cittadina Simona Neri che ha annunciato anche l'inizio della consegna di mascherine protettive in tutto il Comune.

"Anche quest'oggi ho ricevuto comunicazione dalla Asl di un nuovo caso di contagio sul nostro territorio - scrive Neri - si tratta di una signora di 78 anni risultata positiva a Covid-19. Salgono a 12 i contagiati nel nostro Comune. A lei va un grande in bocca al lupo da parte di tutta la nostra comunità e l'augurio di una prontissima guarigione."

"Questa mattina abbiamo confezionato le mascherine del primo lotto, in modo da poterle consegnare ai singoli nuclei familiari del territorio - informa Neri - Siamo in attesa di un secondo lotto. Colgo questa occasione per ringraziare La Racchetta Sez. Laterina per aver supportato l'Amministrazione nella divulgazione dei messaggi anti-contagio: esprimo la mia totale riconoscenza al Consiglio direttivo ed a tutto il personale per il lavoro fin qui svolto. Con grande abnegazione cureranno, a partire dai prossimi giorni, anche la distribuzione delle mascherine alle famiglie. Grazie di cuore a tutti voi. Seguirà a breve una comunicazione con il programma dettagliato delle consegne nelle varie Frazioni del Comune."