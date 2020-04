Covid-19, decimo decesso per Montevarchi. Intanto ha inizio il quarto giro di distribuzione mascherine

di Matteo Mazzierli

Ad annunciarlo è stato il sindaco Silvia Chiassai Martini nel suo aggiornamento quotidiano. Intanto, è previsto il quarto giro di distribuzione mascherine porta a porta e l'arrivo del primo macchinario e tamponi acquistati con il Fondo Emergenza Coronavirus





Non ce l'ha fatta, purtroppo, la donna di Montevarchi ricoverata al San Donato di Arezzo per complicazioni dovute al Covid-19: a dare notizia del decesso è stato il sindaco Silvia Chiassai Martini facendo le condoglianze alla famiglia e dando un aggiornamento sui casi di Coronavirus nel Comune. Si tratta del decimo decesso a Montevarchi, di cui 8 della RSA.

Intanto, per l'inizio della prossima settimana, Chiassai ha annunciato novità sulla distribuzione delle mascherine e sul macchinario per tamponi celeri acquistato grazie al Fondo Emergenza Coronavirus: 14000 mascherine da Regione Toscana più altre 7000 da aziende del territorio permetteranno di effettuare il quarto giro porta a porta nel Comune; mentre è in arrivo all'Ospedale della Gruccia un macchinario per mille tamponi da effettuare sul personale sanitario in prima linea nella lotta contro il Covid-19.