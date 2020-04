Covid-19, controlli sul territorio e servizi rivolti alle fasce più deboli per gestire l'emergenza

di Matteo Mazzierli

Prime sanzioni anche a Figline Incisa per chi non rispetta le disposizioni del Governo. Intanto, oltre alle consegne di spesa e medicine a domicilio, il Comune accompagnerà gli anziani all'ufficio postale o in banca. Gli aggiornamenti del sindaco Mugnai





Sono scattate anche a Figline Incisa le prime sanzioni durante i tanti controlli giornalieri della Polizia Municipale. Nel dettaglio si tratta di sanzioni elevate nei confronti di tre cittadini che si sono recati a fare la spesa ad una distanza eccessiva rispetto alla propria abitazione e di una, in fase di valutazione da parte della Prefettura, effettuata nei confronti di un cittadino che ha segnalato motivi di lavoro in sede di controllo, ma non ritenuti compresi tra i casi giustificati.

"I controlli sul territorio da parte delle Forze dell'ordine sono importantissimi, per riuscire a verificare e ad assicurare il rispetto delle regole - ha commentato la sindaca Mugnai - perché si pongono l’obiettivo di limitare il contagio e di contrastare la diffusione del Coronavirus. In questi giorni, quindi, la nostra Polizia municipale sta effettuando tanti controlli e posti di blocco per verificare gli spostamenti delle persone, specie in prossimità dei luoghi ancora aperti e con maggiore afflusso. La raccomandazione, quindi, per evitare di incorrere in sanzioni o denunce, è quella di spostarsi solo per motivi di salute, lavoro o per necessità e urgenze”.

Ed è proprio per favorire il rispetto di queste regole e per ridurre al minimo gli spostamenti delle fasce più deboli, anziani, disabili e persone in isolamento, e di chi non può contare su una rete familiare per soddisfare esigenze primarie, che il Comune ha attivato il numero 0559125800 già dallo scorso 12 marzo. A rispondere, 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 18, ci pensano i dipendenti comunali, che hanno già accolto (e risolto) le richieste di 150 cittadini, che hanno chiesto farmaci o spesa a domicilio oppure un aiuto per raggiungere l’ufficio postale o la propria banca, nei giorni di ritiro della pensione.

Inoltre, online è disponibile anche una lista di attività commerciali di beni di prima necessità, che consegnano a domicilio i propri prodotti. L’elenco, in continuo aggiornamento, è disponibile qui: http://bit.ly/ ConsegneDomicilioFIV