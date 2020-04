Covid-19, contributo affitto straordinario: le richieste si effettuano online da lunedì

di Monica Campani

Le misura, finanziata dalla Regione, è pensata per chi si trova in difficoltà economica a causa del Coronavirus. Dal 27 aprile via alla compilazione delle domande sul sito del Comune





È online il bando che consente, a chi è in difficoltà economica a causa del Coronavirus, di richiedere un contributo straordinario per l’affitto. Le richieste potranno essere effettuate solo online, a partire da lunedì 27 aprile ed entro il 13 maggio, tramite apposita procedura accessibile dall’homepage del sito del Comune (www.comunefiv.it).

"La misura di sostegno economico è finanziata dalla Regione Toscana ed è rivolta a chi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro subendo, nel mese di marzo 2020, una diminuzione del reddito del proprio nucleo familiare pari almeno al 30% rispetto allo scorso anno. E’ possibile fare richiesta solo se: residenti a Figline e Incisa Valdarno; intestatari di un regolare contratto di affitto ad uso abitativo (registrato e riferito all’alloggio presso cui si ha la residenza) e non possessori né titolari di diritto di usufrutto, di uso o abitazione su alloggi adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare, ubicati a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui si presenta domanda di contributo; in possesso di un valore Ise, riferito al proprio nucleo familiare, non superiore a 28.684,36 euro. Non potranno fare richiesta i nuclei familiari già assegnatari di alloggi Erp (case popolari assegnate dal Comune)".

"Una volta analizzate le varie domande ricevute, l’ufficio Sociale approverà la graduatoria entro il 13 giugno. Il contributo massimo erogato sarà pari a 250 euro mensili per canoni di affitto uguali o superiori a 500 euro. Per importi inferiori, invece, sarà garantita la metà del canone versato mensilmente dal richiedente. Il contributo erogato sarà riferito a tre mensilità totali. Eventuali proroghe di questa misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite (nella durata e nell’entità) dalla Regione Toscana d’intesa con i Comuni. Casi particolari e altri dettagli su questa misura straordinaria sono disponibili nel bando, consultabile al seguente link: https://bit.ly/ContributoStraordinario . Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio al sociale al numero 055/9125248, che risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18".