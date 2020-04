Covid-19, continuano i controlli. 13 persone denunciate. Prorogate le chiusure

di Monica Campani

Attività febbrile per la polizia municipale. 1.300 autocertificazioni richieste. Controllate 50 persone al giorno. Slittano al 13 aprile le chiusure





50 persone e 20 attività al giorno controllate, in tutto 13 le persone che sono state denunciate: sono intense le attività della polizia municipale di San Giovanni per l'emergenza coronavirus per verificare che le regole restrittive sugli spostamenti siano rispettate.

I controlli si concentrano, in prevalenza, sui supermercati, le attività chiuse, le poste, le farmacie, i luoghi pubblici, giardini, parchi, lame dell’Arno che, nonostante i divieti, vedono ancora infrazioni da parte di alcuni cittadini.

“Dal 9 marzo abbiamo controllato in media circa 50 persone al giorno e circa 20 attività al giorno - ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno, Martin Tani - Complessivamente a oltre 1300 persone è stata richiesta l’autocertificazione, sono state controllate 500 attività per verificarne l’apertura, la chiusura o la fila, e sono state sanzionate e denunciate 13 persone”.

“E’ importante rimanere a casa ed uscire soltanto in situazione di necessità, per lavoro o per motivi di salute. - sottolinea il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi - Soltanto rimanendo a casa è possibile contenere la diffusione e la trasmissione del virus COvid-19. Le belle giornate, il sole e l’aria tiepida di questo inizio di primavera non deve indurci a venire meno alle restrizioni, vanificando lo sforzo fatto fino ad adesso. Se vogliamo che questa condizioni abbia la minore durata, dobbiamo essere rigorosi con noi stessi e con i nostri cari, non uscendo e rimanendo a casa. Passata l’emergenza sanitaria ci sarà tempo per fare passeggiate ed allenamenti e corse all’aria aperta, per adulti, anziani e bambini. Ora no, ora è il tempo della responsabilità individuale e collettiva”.

Intanto sulla scia del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020 sono state prorogate al 13 aprile la chiusura del cimitero cittadino comunale e del cimitero della Misericordia, degli esercizi commerciali al dettaglio che svolgono la propria attività mediante distributori automatici di alimenti e bevande, di parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate. Prorogata al 13 aprile anche la sospensione del trasporto pubblico scolastico a porte aperte, con l’attuazione dell’orario estivo del trasporto pubblico locale, e di tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale e qualunque attività di commercio su area pubblica.