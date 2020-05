Covid-19, cinque nuovi casi positivi in Valdarno

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est





Cinque i nuovi casi positivi al coronavirus in Valdarno aretino: 2 a Terranuova, 2 a Laterina Pergine e. 1 a Cavriglia. Si trovan o tutti nel proprio domicilio

In tutta l'area della Asl Toscana sud est ad oggi su 40.988 tamponi fatti, 771 positivi in carico di cui 593 persone in isolamento domiciliare, 94 ricoverati, 597 guariti. Tutti i tamponi richiesti sono stati analizzati.

