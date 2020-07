Covid-19, cinque nuovi casi positivi: 3 a Castelfranco Piandiscò e 2 a Montevarchi

di Monica Campani

In corso da parte della Asl Toscana sud est la ricostruzione dei contatti e i tamponi alle persone legate ai cinque positivi





Cinque nuovi casi positivi al coronavirus in Valdarno aretino: 3 a Castelfranco Piandiscò, una donna di 30 anni, un giovane di 20 e un bambino di 6, e 2 a Montevarchi, una bambina di 7 anni e una donna di 47 anni. In corso la ricostruzione dei contatti, mentre stanno proseguendo i tamponi tra i contatti dei casi positivi. Il sindaco Enzo Cacioli, subito informato dalla Asl Toscana sud est: "Per adesso sembrerebbe trattarsi di un contagio circoscritto ad una piccola ditta del territorio e agli immediati ambiti familiari e ricreativi, ma le indagini da parte della USL sono ancora in corso".

"Siamo fermi nel ripetere che le misure anti-contagio attive su tutta la Regione Toscana che devono essere mantenute: se non è possibile mantenere la distanza di almeno 1,8 metri come disposizioni regionali è obbligatorio indossare la mascherina protettiva per proteggere se stessi e gli altri; se si accusano sintomi influenzali o se si ha una temperatura corporea oltre i 37,5° deve essere contattato il proprio medico. Si ricordano inoltre le regole sanitarie più volte promosse tramite i canali del Comune ma anche a livello regionale e nazionale, stilate dal Ministero della Salute: si invita a detergersi le mani frequentemente e dove questo non fosse possibile utilizzare soluzioni disinfettanti idroalcoliche; si invita a starnutire e tossire nel gomito per limitare la diffusione del contagio; si invita a disinfettare le superfici delle proprie case e degli ambienti di lavoro".



Enzo Cacioli: "Il virus si sta diffondendo negli ambienti familiari e in quelli lavorativi. Dobbiamo essere responsabili di noi stessi e degli altri"