Covid-19, tre macchinari per effettuare mille tamponi grazie al fondo per l'Ospedale della Gruccia

di Matteo Mazzierli

Notizie di solidarietà da Montevarchi: i più di 53000 euro raccolti dal fondo emergenza permetteranno l'acquisto di tre macchinari per poter fare mille tamponi agli operatori sanitari dell'ospedale, della RSA, del distretto sanitario e alle forze dell'ordine





La solidarietà si accende a Montevarchi: il sindaco Silvia Chiassai Martini ha comunicato che la cifra ottenuta dal fondo emergenza Ospedale della Gruccia permetterà l'acquisto di tre macchinari per poter fare mille tamponi ad operatori sanitari dell'ospedale, della RSA, del distretto sanitario e alle forze dell'ordine. Non solo: donate mascherine protettive dalla Fimer e da Ail, oltre a quelle della Regione in arrivo per tutti i Comuni.

Il sindaco Chiassai: "Come avevo annunciato giorni fa, finalmente ho potuto fare la richiesta ufficiale a Menarini con le donazioni della comunità di Montevarchi per il fondo emergenza Ospedale della Gruccia, vi ricordo che siamo arrivati ad oltre 53000 euro, ho richiesto l’acquisto di tre macchinari per poter fare mille tamponi agli operatori sanitari del nostro Ospedale della Gruccia, dell’RSA, del distretto e le forze dell’ordine. Era l’impegno che ci eravamo presi per destinare questa cifra importante per risolvere una situazione stringente che si sta prorogando fin da troppe settimane; ho già scritto formalmente anche al direttore generale della Asl Sud Est richiedendo la disponibilità di poter donare questi tre macchinari e questi tamponi appena sarà possibile averli, quindi questa è una buona notizia che dovrebbe andare in porto e sarebbe ottimo poiché significherebbe che la volontà e la generosità dei nostri concittadini arriva all’obiettivo che ci eravamo predisposti."

"Un’altra buona notizia - continua Chiassai - perché la protezione civile provinciale stamattina presto ha ritirato in Regione la quota delle mascherine chirurgiche destinate ai Comuni della Toscana: al Comune di Montevarchi sono state date più di 53000 mascherine, una percentuale di due mascherine per abitante. Naturalmente siamo già al secondo giro, stiamo finendo la distribuzione della mandata di mascherine e la piantina dei nostri ortoflorovivaisti, simbolo di una realtà storica della nostra città. Ringrazio i volontari perché quattro squadre distribuite su Montevarchi hanno effettuato la distribuzione, distribuzione che richiede pazienza perché Montevarchi è molto grande, con calma arriveranno in un ogni singola casa."

"Un’altra bella notizia riguardante donazioni di mascherine - conclude Chiassai - ho ringraziato personalmente il proprietaro della Fimer il dottor Carzaniga perché ha donato ai Comuni del Valdarno 350 mascherine FFP3 ciascuno, quindi domattina il Comune andrà a ritirare le mascherine che saranno destinate agli operatori della Gruccia, poiché è giusto che arrivino in prima linea a chi ne ha bisogno; un’altra bellissima notizia proviene dall’’associazione contro le leucemie, l’AIL, che ci ha donato 70 mascherine FFP2, anch’esse saranno donate all’Ospedale di Montevarchi così che chi è in prima linea si senta sempre sostenuto da tutta la comunità."