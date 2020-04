Covid-19, arrivano i buoni spesa: come richiederli nei comuni di Montevarchi e Castelfranco Piandiscò

di Matteo Mazzierli

Modulo e bando sono disponibili nei siti dei rispettivi Comuni. Ecco le procedure da seguire





Anche nei Comuni di Montevarchi e Castelfranco Piandiscò arrivano le richieste per accedere ai buoni spesa sostenuti dalle risorse stanziate dal Governo: le amministrazioni comunali hanno definito requisiti, domande e modalità di accesso per usufruire dei sussidi rivolti ai cittadini residenti che si trovano in condizioni di fragilità economica a causa dell'emergenza sanitaria.

Al Comune di Montevarchi sono spettati 139.465 euro, "una cifra importante che ci permetterà di coprire le esigenze dei nostri cittadini" ha affermato il sindaco Silvia Chiassai Martini. Il buono spesa varia a seconda del numero dei componenti della famiglia: un solo componente riceverà un buono quindicinale di 80 euro, due persone 125 euro, tre persone 165 euro, quattro persone 200 euro, da cinque a più persone 230 euro. Di seguito le spiegazioni della prima cittadina:

Il modulo potrà essere richiesto dal 4 aprile ed è scaricabile sul sito internet del Comune di Montevarchi o può essere ritirato in via Cennano n.173, sabato 4 aprile, lunedì 6 e martedì 7, con orario : 9.00-12.00; 15.00-18.00, dove sarà presente la Protezione Civile e altre associazioni di volontariato.

Al Comune di Castelfranco Piandiscò, invece, spettano 52.724 euro e da oggi sarà disponibile online il modello di autocertificazione. Info e modalità di richiesta per i cittadini di Castelfranco Piandiscò potranno essere consultati al seguente indirizzo: https://www.castelfrancopiandisco.it/buoni-spesa-emergenza…/ Il numero da chiamare per avere informazioni, o da contattare in caso di impossibilità ad inviare la domanda tramite email è il seguente: 055-9631255 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

Per gli esercizi commerciali di Castelfranco Piandiscò, il Comune ha avviato un avviso pubblico per costituire un elenco di negozi di generi alimentari e prima necessità che intendono aderire all'iniziativa di solidarietà alimentare accettando i buoni spesa. Di seguito l'avviso nel dettaglio: