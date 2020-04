Covid-19, app gratuita in aiuto dei cittadini. Chiassai: "A contatto con l'amministrazione attraverso un click"

di Matteo Mazzierli

Una nuova app per i soggetti Covid-19 del Comune che potranno instaurare un contatto più facile e diretto con l'amministrazione





Parte in via sperimentale a Montevarchi l'app gratuita dedicata ai cittadini Covid: l'applicazione permetterà ai soggetti positivi di comunicare in maniera più semplice e diretta con l'amministrazione per richiedere una serie di servizi. Lo ha annunciato il sindaco Silvia Chiassai Martini nel suo report giornaliero.

"Da oggi il Comune di Montevarchi si è attivato con un app sperimentale completamente gratuita sia per il cittadino che per l’amministrazione - spiega Chiassai - che nasce a supporto della situazione di difficoltà che vivono i nostri cittadini in stato di quarantena; quindi i soggetti Covid, in questo momento avranno l’opportunità di essere contattati dall’amministrazione e se saranno interessati gli verrà inviato un link al quale si potranno collegare e installare un app all’interno del telefonino con cui potranno chiedere una serie di servizi che l’amministrazione ha già attivato ad inizio emergenza, ma così facendo potrà colloquiare in maniera ancora più facile e diretta con tutta l’amministrazione."

"Il cittadino potrà chiedere servizi di consegna a domicilio dei farmaci o della spesa, un supporto psicologico, un supporto da parte dei servizi sociali e il ritiro di rifiuti speciali - spiega Chiassai - L’app dà modo di essere geolocalizzati, quindi chi lo volesse, ma è libertà di ogni singolo cittadino, potrà permetterne la geolocalizzazione. È un servizio che attraverso un click permette un contatto diretto con l’amministrazione e rispetta totalmente la privacy, non vengono richiesti dati sensibili ma solo dati anagrafici, e solo se il cittadino ne sia interessato, quindi mi rivolgo ai soggetti risultati positivi al Covid i quali possono decidere se usufruirne o meno."

La prima cittadina ha poi concluso il suo report con i dati giornalieri riguardanti i contagi a Montevarchi: una nuova positività e un nuovo guarito, mentre alla RSA, due ospiti che fino a ieri erano ritenuti positivi al controllo del tampone sono risultati negativi. I casi attivi a Montevarchi, sono, attualmente, 89, di cui 30 della casa di riposo.