Covid-19, Andrea Manetti: "Senza i bar un paese senz'anima"

di Monica Campani

Sulla situazione che stanno vivendo i Bar con l'ultimo DPCM parla il titolare del Caffè Paradiso di Terranuova





"Il bar è uno dei luoghi princìpi dell’aggregazione e della socializzazione non solo del mondo occidentale, ma di tutto il mondo": Andrea Manetti, titolare del Cffè Paradiso di Terranuova entra nel merito dell'ultimo DPCM che nelle zone rosse ha inferto un forte colpo anche a bar e ristoranti.

"Con un giro d’affari che supera abbondantemente i 50 miliardi di euro, e con circa 300mila imprese attive sul territorio nazionale, i bar e ristoranti sono tra le industrie più importanti e redditizie del nostro paese, ma soprattutto uno dei pochi settori dove c’è più offerta di lavoro, un fattore importante per il futuro di tutti. Chiudendo o limitando al massimo questa attività si crea un danno economico a macchia d’olio, che si ripercuote inevitabilmente sui lavoratori che rischierebbero di perdere il posto di lavoro, provate a chi lo perde a dirgli che erano attività non essenziali. Chi crea lavoro è una ricchezza inestimabile per l’Italia, che rende la definizione “inessenziale” sbagliata, ma è l’incontrario è essenzialissima per la vita sociale e soprattutto per la dignità di ogni essere umano".

Andrea Manetti continua: "In questo momento l’unico lavoro possibile è l’asporto e la consegna domicilio ma sono i palliativi per non chiudere del tutto per non dare un’immagine negativa al cliente. La bellezza di queste attività è proprio il viverla dentro il locane, il take away snatura la caratteristica dei bar. Per quanto riguarda noi del Caffè Paradiso abbiamo attivato anche un servizio di consegna a domicilio tramite una piattaforma utilizzando un app semplicissima creati da un gruppo di giovani imprenditori della zona dove li proponiamo il meglio della nostra cucina e della nostra pasticceria e due tipi di aperitivi uno light e uno max per avere un po’ di Paradiso a casa propria".