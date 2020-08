Covid-19, anche l'Amministrazione Vadi sceglie di ridimensionare gli eventi del Perdono

di Monica Campani

A causa dell'emergenza Covid-19 l'Amministrazione comunale di San Giovanni, insieme alle associazioni di categoria e alla Proloco, ha preso alcune decisioni sullo svolgimento delle festività del Perdono



Perdono 2019: rievocazione storica

Ridimensionato anche a San Giovanni il Perdono: soltanto eventi che eviteranno gli assembramenti. La decisione, sulla scia della normativa vigente anticovid e delle indicazioni ricevute della Prefettura di Arezzo, è stata presa nel corso della riuniione tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e Proloco. San Giovanni Valdarno si allinea così agli altri Comuni del Valdarno aretino nella organizzazione di un Perdono con eventi ed iniziative che dovranno evitare assolutamente ogni forma di potenziale assembramento e che si svolgeranno nelle stesse modalità con cui si sono svolti, e si stanno ancora svolgendo, gli eventi della Estate sangiovannese.

La Festa del Perdono 2020 di San Giovanni Valdarno sarà quindi realizzata esclusivamente con iniziative su prenotazione, controllo degli accessi, e stanzialità del pubblico presente.

“Anche nel nostro Comune, come sta accadendo in tutto il Valdarno aretino e Fiorentino, le festività del Perdono, quest’anno, avranno una formula diversa rispetto a come siamo abituati a conoscerlo ormai da decenni - ha dichiarato Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno - Il rispetto della normativa anticovid, dei Decreti di Agosto e le indicazioni precise e prescrittive da parte della Prefettura di Arezzo ci hanno indotto, come hanno indotto i sindaci dei comuni limitrofi, ad adottare decisioni drastiche, ma necessarie, a tutela della salute dei cittadini. Gli eventi che si svolgeranno da giovedì 10 settembre a lunedì 14 settembre- le date individuate per il Perdono di quest’anno a San Giovanni Valdarno - dovranno impedire che si creino assembramenti e avranno le caratteristiche che hanno avuto nei mesi della Estate Sangiovannese, con prenotazioni, controllo degli accessi, stanzialità del pubblico".

"Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma completo delle iniziative che, comunque, vedranno confermata la Rificolona, il Concerto Comunale, la Fiera di lunedì 14 Settembre, un evento legato alla tradizione Storico-religiosa del Perdono, mentre quest’anno non si svolgerà il Luna Park e non ci saranno i fuochi di artificio, al posto dei quali è stata pensata una alternativa che speriamo possa essere gradita dai Sangiovannesi”, ha concluso il sindaco di San Giovanni Valdarno.