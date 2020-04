Covid-19, altri due positivi a Reggello. Salgono a 13 i casi complessivi del Comune

di Matteo Mazzierli

A dare notizia dei due nuovi casi a Reggello è stato il sindaco Cristiano Benucci. Salgono così a 13 i contagiati da coronavirus, di cui due deceduti





Salgono a tredici i contagiati da Coronavirus a Reggello con due deceduti, i due nuovi casi emersi sono stati annuncati dal sindaco Cristiano Benucci nel suo ultimo aggiornamento di oggi, in cui ha anche parlato della consegna delle mascherine prevista per martedì.

Il sindaco Benucci: "Anche oggi purtroppo non abbiamo belle notizie che riguardano il nostro territorio. Il dipartimento di Igiene Pubblica della Ausl mi ha comunicato due casi di residenti nel nostro Comune risultati positivi al Coronavirus. Uno di essi si trova ricoverato presso l'OSMA a Ponte a Niccheri in terapia intensiva e l'altro si trova in isolamento presso il proprio domicilio. A nome di tutta la comunità desidero augurare loro pronta guarigione. Considerato che uno di essi è un operatore sanitario, vorrei accompagnare questo mio augurio anche da un profondo senso di riconoscenza. Considerato che uno di essi è un operatore sanitario, vorrei accompagnare questo mio augurio anche da un profondo senso di riconoscenza. Il totale dei casi del nostro territorio sale quindi a tredici di cui due, purtroppo deceduti".

"Dopo l'appello che abbiamo fatto per la ricerca di volontari - scrive Benucci sulla consegna delle mascherine - abbiamo avuto tante disponibilità, che vanno ben oltre le aspettative. Quindi posso già annunciare che la consegna delle mascherine avverrà a domicilio su tutto il Comune. Domani pomeriggio rimarrà quindi soltanto da definire la parte organizzativa, insieme alla protezione civile, impegnandosi a fare più in fretta possibile. Devo un ringraziamento sincero, dal profondo del cuore, a tutti coloro che si sono messi a disposizione per dare una mano. "

"Quando ve le porteranno vi prego fin d’ora di rivolgere loro un sorriso che sia di gratificazione per chi, esponendo se stesso, si mette al servizio degli altri - conclude il sindaco Benucci - Lo dico subito, per mettere le mani avanti, se per qualche motivo i volontari non dovessero trovare qualche abitazione, vi chiedo di evitare commenti fuori luogo specialmente sui social ed, eventualmente, di chiamare in Comune o segnalare tramite una mail. Troveremo il modo di recuperare."