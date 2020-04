Covid-19, altri due decessi tra i residenti di Castelfranco Piandiscò

di Monica Campani

L'annuncio del sindaco Enzo Cacioli che fa anche il punto della situazione





Altri due decessi tra i residenti di Castelfranco Piandiscò: una 83enne di Castelfranco degente della Rsa di Bucine e una 78enne di Piandiscò. Il Sindaco Enzo Cacioli aggiorna sulla situazione dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Coronavirus nel Comune, e introduce brevemente alcune misure e iniziative già in atto e che saranno portate avanti dall’Amministrazione a breve.

"L’Amministrazione comunale e tutta la comunità sono vicine ai familiari delle vittime. Salgono quindi a 4 i decessi registrati nel Comune a fronte di 10 casi totali documentati di Covid-19. Sono attualmente 6 le persone residenti a Castelfranco Piandiscò affette da Coronavirus".

"Si ricorda a tutti i cittadini è fatto divieto di uscire dalle proprie abitazioni se non per comprovate esigenze lavorative, per necessità primarie o per urgenti motivi di salute o assistenza agli anziani. Per proteggere la popolazione più fragile, anziani oltre i 65 anni, immunodepressi o persone affette da patologie croniche, è dovere di ciascuno ridurre al minimo i contatti con le altre persone; si ricorda di tenere la distanza di sicurezza quando ci si trova in luoghi pubblici con altre persone (es. supermercati, uffici postali) e di starnutire e tossire nel gomito, in modo da contribuire al contenimento del contagio".