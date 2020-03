Covid-19, altri due casi positivi a Laterina Pergine. Sono una coppia di coniugi

di Matteo Mazzierli

Ad annunciarlo è stato il sindaco Simona Neri





Salgono a cinque i tamponi positivi registrati nel Comune di Laterina Pergine: la prima cittadina ha annunciato che sono presenti altri due contagiati da Covid-19 nel proprio Comune.

Il sindaco Neri: "Comunico alla popolazione che sono a conoscenza della positività al Covid-19 di un'altra coppia di coniugi residenti nel nostro Comune. Quarto e quinto caso. Come in precedenza auguro alla famiglia una pronta guarigione e chiedo a tutta la cittadinanza di continuare a rispettare scrupolosamente le regole imposte dal Decreto Governativo per limitare il più possibile la diffusione del contagio."