Covid-19, altri dieci nuovi casi positivi in Valdarno fiorentino

di Monica Campani

5 a Reggello, 3 a Figline Incisa e 2 a Rignano. Il commento del sindaco di Reggello Cristiano Benucci





Sono 10 i nuovi casi positivi al coronavirus in Valdarno fiorentino. 5 sono nel comune di Reggello, 3 in quello di Figline Incisa, e 2 in quello di Rignano.

Sono 10 dei 125 nuovi casi registrati nell'area della Asl Toscana centro

Le parole del sindaco Benucci: "Bilancio pesante questa sera sul fronte contagi. Il dipartimento di Igiene Pubblica della nostra Ausl mi ha infatti notificato quattro nuovi casi relativi a cittadini reggellesi.Rinnoviamo anche a loro gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la nostra comunità. Un aggiornamento importante sul fronte RSA del nostro territorio.Oggi mi è stato comunicato l’esito dei tamponi effettuati alla RSA “Delfino Residenze”, dove non sono stati rilevati casi di positività al Covid-19 . Lo stesso anche per Casa Martelli e Casa Argia che, pur trovandosi nel Comune di Figline e Incisa Valdarno ospitano diversi nostri cittadini.