Covid-19, altri casi positivi. Il report della Asl Toscana sud est

di Monica Campani

Gli ultimi casi positivi e il dato storico





93 casi positivi nel Valdarno aretino secondo il dato storico fornito dalla Asl Toscana sud est. Altri tamponi positivi nelle ultime ore. Si tratta di sette persone: "Valdarno: donna di 60 anni in malattie infettive, uomo di 61 anni a domicilio, donna di 64 anni a domicilio, donna di 83 anni a domicilio, uomo di 71 anni a domicilio, donna di 80 anni in malattie infettive, donna di 91 anni in malattie infettive".

I casi positivi

Il dato storico