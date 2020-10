Covid-19, altri 5 casi in Valdarno aretino, 4 in quello fiorentino

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est e della Asl Toscana centro. 36 i casi nuovi in tutta la provincia di Arezzo





Sono 36 i nuovi casi positivi in tutta la provincia di Arezzo: 5 in Valdarno aretino.

Si tratta di un 27enne di Loro Ciuffenna, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico; di un 35enne, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Guatemala, asintomatico, e di una 82enne, ricoverata in ospedale, entrambi di Montevarchi; di una 17enne di Bucine, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, studente e di una 17enne di San Giovanni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente.

"Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento 36 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.717 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 789. Ci sono 17 ricoverati presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.770 tamponi".

Per quanto riguarda il Valdarno fiorentino sono risultati positivi due persone di Figline Incisa, 1 di Reggello e una di Rignano. Sono 72 in tutta la provincia di Firenze.