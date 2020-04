Covid-19, alla Gruccia adesso test in 20 minuti. Chiassai: "Un traguardo immenso"

di Matteo Mazzierli

Un macchinario per tamponi celeri, 400 tamponi e uno scanner per la temperatura corporea: strumenti in grado di offrire un'efficienza maggiore per la lotta la Coronavirus. La gioia del sindaco Chiassai e il ringraziamento alla generosità dei cittadini





Buone notizie per l'ospedale della Gruccia e la lotta al Coronavirus: è arrivato il macchinario per test in 20 minuti e i primi 400 tamponi, in più, è stato anche installato lo strumento per la misurazione corporea. Lo ha annunciato il sindaco Silvia Chiassai Martini in un comunicato ringraziando tutti i cittadini che hanno reso possibile questo traguardo.

"Cari cittadini ce l’avete fatta, questa mattina è arrivato il primo macchinario con i primi 400 tamponi che tutti voi avete contribuito a donare al nostro ospedale della Gruccia - afferma Chiassai - ora i tecnici stanno lavorando in maniera celere per far partire l’utilizzo di questo macchinario che permetterà di avere risposta in 20 minuti con un totale di 3 tamponi l’ora È un traguardo immenso, il primo step poiché arriverà un altro macchinario, ma è un segno tangibile di una comunità intera che con grande solidarietà ha donato e trovato un macchinario giusto e rapido per un miglioramento concreto dei servizi di valutazione del nostro ospedale."

"Grazie ad un'azienda del nostro territorio, inoltre è stata installata la strumentazione della rivelazione della temperatura - continua Chiassai - quindi nei prossimi giorni quando entrerete in ospedale, inclusi tutti gli operatori sanitari, sarà possibile passare sotto questo scanner come negli aeroporti ed avere l’esito immediato della temperatura corporea e quindi segnalare eventuali casi su cui porre attenzione. Uno strument importante di un certo valore economico che la Smau ha donato al Comune di Montevarchi e che il Comune si è adoperato per installarlo. Sono lieta che in un momento come questo imprese, cittadini e gran parte della comunità si stanno adoperando per aiutare il nostro ospedale."