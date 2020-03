Covid-19, aggiornamento sulle modalità di funzionamento della Casa della Salute

di Monica Campani

Apertura fino alle 10.00 solo per prelievi ed esami urgenti





Dopo i casi registrati di positività al coronavirus la Casa della Salute di Terranuova avrà una nuova modalità di funzionamento.

La struttura sarà aperta al pubblico fino alle 10 soltanto per eseguire prelievi e esami urgenti (gravidanze, controllo PT, pazienti oncologici ecc.). Per fissarli è necessario chiamare 800575800 (da telefono fisso) o 0575379100 (da cellulare). Per tutte le restanti esigenze relative a medici di famiglia e pediatra è necessario contattarli telefonicamente. I medici stabiliranno se è necessaria la visita a domicilio, che verrà effettuata con idonei sistemi di protezione, oppure in caso si abbia bisogno della sola prescrizione procederanno nei seguenti modi:

- Rilascio del promemoria dematerializzato ovvero del Numero di ricetta Elettronica tramite: trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO); comunicazione del Numero di ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile; comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di ricetta Elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico

Per le così dette ricette rosse e per le persone che non hanno il cellulare o non ne hanno dimestichezza nell’utilizzo, i medici di famiglia hanno dato la disponibilità a portare fisicamente a fine giornata le ricette alle farmacie di Terranuova, facendosi indicare dal cittadino la farmacia di ritiro prescelta.