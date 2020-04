Covid-19, gli aggiornamenti del sindaco Chiassai sulla situazione a Montevarchi

di Matteo Mazzierli

L'aggiornamento giornaliero da parte del sindaco Silvia Chiassai Martini si è soffermato sulla sospensione di tutti i pagamenti in scadenza, le rateizzazioni dei servizi a domanda individuale, Imu Tasi e Tari





Tante le informazioni rilasciate quest'oggi dalla prima cittadina di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. Il sindaco ha parlato delle disposizioni attuate dal Comune per l'emergenza sanitaria: sospensione di tutti i pagamenti in scadenza, rateizzazioni dei servizi a domanda individuale, Imu Tasi e Tari.

Nell'aggiornamento quotidiano, il sindaco ha annunciato che ci sono state anche due denunce: si tratta di due persone che non hanno rispettato le misure della quarantena.

Il sindaco ha poi concluso il suo report affermando: "Per quanto riguarda i casi per fortuna in Valdarno oggi non ce ne sono, Montevarchi è ferma a 55 positivi, quindi oggi è un momento di sollievo, però non possiamo assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo stare a casa perché c’è troppa gente in giro; so che è difficile stare in casa tutto questo tempo ma tutto il paese è fermo ed è chiamato a fare responsabilità ognuno dando la propria parte."