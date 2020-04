Covid-19, 7500 euro per la RSA di Bucine, solidarietà da associazioni, aziende e cittadini

di Matteo Mazzierli

La campagna di raccolta fondi lanciata il 29 marzo ha raccolto circa 7500 euro grazie alla generosità di tutta la comunità





Ammonta a circa 7500 euro il ricavato finale della raccolta fondi per la RSA Fabbri Bicoli lanciata dal Comune di Bucine, l'amministrazione ha voluto ringraziare associazioni, aziende e cittadini che si sono prodigati per supportare la struttura colpita dal Coronavirus.

"A dimostrazione del grande affetto che tutta la comunità ha per questa storica struttura - scrive l'amministrazione - in meno di un mese sono stati raccolti circa 7500 euro che questa amministrzione ha utilizzato per le varie sanificazioni degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione per tutti gli operatori."

"Oltre a quelle già ringraziate, colgo l'occasione per citare altre aziende e associazioni che hanno avuto un gesto di solidarietà per la nostra RSA - scrive il sindaco Nicola Benini - fra cui: l'Ass. DIMA di Arezzo, l'Ass. Diversi Uguali di Bucine, la Fond. Angeli del Bello, i dipendenti della Lem di Levane, Enel Italia, D&B Preziosi e la GFI Vodafone di Montevarchi che ha donato un tablet per fare videochiamate ed accorciare un po' le distanze fra i degenti e i loro parenti che ormai da un mese e mezzo non possono entrare nella RSA."

"Abbiamo fatto il massimo e stiamo continuando a farlo sapendo che siamo di fronte ad un nemico invisibile che non ti consente di abbassare la guardia - conclude Benini - Ogni gesto o parola di sostegno ci dà la forza per combattere per i nostri 'nonni' al fianco di operatori e parenti. Grazie a tutti."