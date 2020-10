Covid-19, 5 nuovi casi a Figline Incisa. Mugnai: "il numero di contagi sta crescendo in maniera importante"

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana centro. Il punto del sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai





La Asl Toscana centro oggi ha reso noti altri 5 casi positivi al coronavirus a Figline Incisa. Il sindaco Giulia Mugnai fa il punto. "L'Igiene pubblica della Ausl ha effettuato l'indagine epidemiologica su tutti i nuovi casi e sta predisponendo i provvedimenti di quarantena preventiva per i contatti stretti".

"Le persone attualmente positive a Figline e Incisa sono 22, diversi senza sintomi o con sintomi lievi e quindi in isolamento presso il proprio domicilio, qualcuno purtroppo ricoverato in ospedale con sintomi più importanti. Nessuno fortunatamente appare in gravi condizioni.

A tutti i nostri concittadini che stanno attraversando questo momento di difficoltà vanno i nostri migliori auguri per una rapida guarigione. Specifico inoltre che le persone risultate positive in questi giorni non sono in età scolare, pertanto per il momento tutte le scuole di competenza comunale stanno svolgendo regolarmente l'attività didattica".

"Per quanto riguarda l'Istituto Vasari dall'inizio della scuola 3 classi sono state poste in quarantena a seguito della positività di studenti residenti in altri Comuni, di conseguenza i compagni di classe e i docenti venuti a contatto con gli studenti positivi hanno svolto o stanno svolgendo la quarantena obbligatoria a casa".

Il sindaco conclude: "Purtroppo nelle ultime settimane il numero di contagi sta crescendo in maniera importante e quindi diventa fondamentale alzare la guardia e ricordarsi il rispetto delle regole. Alla luce anche dell'ultimo provvedimento del Governo che reintroduce l'obbligo della mascherina all'aperto, cercheremo di intensificare i controlli con la nostra Polizia Municipale".



Un altro caso positivo, poi a Reggello e due a Rignano.