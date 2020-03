Covid-19, 29 casi positivi a Montevarchi. Il sindaco: "Restiamo vicini a tutte le famiglie coinvolte"

di Monica Campani

I dati sui casi positivi a Montevarchi resi noti dal sindaco Silvia Chiassai Martini





Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini fa il punti sui dati realtivi ai contagiati.

"Assistiamo, putroppo, ad un incremento di numeri in Valdarno, con 128 casi positivi comunicati dalla Asl. A Montevarchi, in base al tampone effettuato in data 29 marzo, sono 29 i casi positivi accertati nel nostro territorio, 5 in più rispetto al giorno precedente, di cui 4 persone risultano ricoverate presso il reparto Malattie Infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo".

"Auguriamo ai nostri concittadini una pronta guarigione e, in questo momento così duro, restiamo vicini a tutte le famiglie coinvolte e alle persone che si trovano in isolamento forzato".