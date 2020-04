Covid-19, 25.000 euro dalla Banca del valdarno per l'ospedale della Gruccia e le famiglie

di Monica Campani

Il ringraziamento del Presidente della Conferenza dei Sindaci a nome di tutti i suoi colleghi valdarnesi





"Ancora una volta il Valdarno si dimostra un territorio solidale. In questi giorni di emergenza sanitaria tutti i Comuni stanno attivamente dando una mano alle famiglie in difficoltà con l'acquisto di beni di prima necessità e di provviste alimentari. Allo sforzo profuso dalle amministrazioni locali si aggiunge quello dei privati, come la Banca del Valdarno che, proprio in queste ore, ha donato altri 10 mila euro ai Comuni del Valdarno per supportarli nella risposta ai bisogni delle tante famiglie rese ancora più fragili dall'emergenza Covid-19".

Così il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sergio Chienni, ha ringraziato, a nome di tutti i suoi colleghi Sindaci, l'istituto bancario del Valdarno che, dopo i 10 mila euro donati all'Ospedale di Santa Maria alla Gruccia per supportare l'attività quotidiana dei medici e degli infermieri e i 5 mila euro versati per il supporto delle Terapie intensive delle strutture ospedaliere nazionali, ha deciso di continuare a dare un sostegno economico al territorio valdarnese.

In tutto 25.000 euro è il dono della Banca del Valdarno: “25.000,00 euro per il Valdarno – ha dichiarato il Presidente Gianfranco Donato-, il modo con cui come Consiglio di Amministrazione della Banca del Valdarno abbiamo voluto riconfermare la nostra presenza a fianco del nostro territorio in un momento così difficile per l’intero sistema economico-sociale del Paese. Un intervento che si accompagna alle misure che in queste ore, grazie all’impegno della Direzione Generale e dell’intera struttura, stiamo mettendo in piedi per dare seguito e in certi casi anticipare gli interventi previsti dai Decreti pubblicati dal Governo Italiano. Iniziative che confermano il sostegno che come Banca del Valdarno non abbiamo mai fatto mancare al nostro territorio e alle comunità locali ispirati dai principi che da oltre cento anni guidano l’azione mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo".