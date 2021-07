Maryam: il cortometraggio che ha scelto come location Poggio di Loro

di Martina Giardi

Poggio di Loro fa da sfondo al secondo capitolo di una trilogia sul concetto dell'amore: Maryam - La passiano di una madre, il cortometraggio girato a fine giugno tra le vie del borgo





Nei giorni che vanno dal 25 al 27 di giugno, sono state effettuate nel borgo di Poggio di Loro, con il patrocinio del comune di Loro Ciuffenna, le riprese del cortometraggio MARYAM - La passione di una madre. Si tratta di un mini colossal cinematografico, visto il numero di comparse presenti sul set e il tipo di ambientazione che rievoca l'antica Palestina all'interno del borgo.

Il corto parteciperà alle mostre nazionali ed internazionali del cinema. Luca Liotti, ideatore del corto e realizzatore con Raffaele Musumeci, racconta :"La Via Crucis è sempre stata guardata da un punto div ista cinematografico, come un evento dove la figura centrale è il Cristo. Maryam va invece ad osservare la passione di Maria, madre di Cristo, che mette a nudo l'amore universale di una madre, per sottolineare una posizione finora forse sottovalutata. Una visione diversa di un percorso divino e nello stesso tempo umano e naturale. Una madre combattuta tra l'istinto di salvare suo figlio e la rassegnazione ad un destino divino già scritto ed annunciato."

Luca Liotti è autore di musiche dall'età di 18 anni e compone da sempre per diversi settori. Solo negli ultimi quattro anni ha iniziato a trasporre le sue musiche in pellicola, spinto dalla suggestione nella creazione di colonne sonore che vedeva come molto rappresentative della storia narrata. Con questi intenti nasce infatti il primo cortometraggio di una trilogia sull'amore: Doom. Il corto aveva un budget molto boasso e nonostante questo ha partecipato al David di Donatello. Doom rappresenta il momento di passaggio tra padre e figlio; una persona che perde il proprio padree quindi il proprio punto di riferimento.

Il secondo capitolo della trilogia sull’amore riguarda l’amore materno, ed è appunto, Maryam. Spiega Liotti: "La madre in questione è Maria, madre di Cristo. Non è stato facile scegliere la location. Abbiamo girato diversi posti, poi visitando il Pratomagno ci siamo imbattuti in Poggio di Loro ed abbiamo capito che quello er ail posto giusto. Maryam parla della madre che vive la crocifissione dal punto di vista materno. Il terzo capitolo parlerà dell’amore di coppia. Noi vogliamo crescere da un punto di vista di esperienza, quindi il terzo capitolo probabilmente non sarà un cortometraggio ma un lungometraggio."

Continua Liotti:"Questo progetto è stato abbastanza impegnativo. Siamo stati piacevolmente accolti anche dal Comune che si ha dato assistenza mezzi e possibilità di interfacciarci con la Pro Loco. Un'esperienza bellissima, di condivisione e collettività anche con gli abitanti. Sicuramente faremo delle presentazioni tramite il comune. Il corto è prodotto da una piccola casa di produzione che ho aperto qualche anno fa ; Lands of Glroy: un hobby che porto avanti con amore."