Coronavirus, un altro caso a Reggello. Benucci: "Numeri importanti su cui occorre riflettere"

di Matteo Mazzierli

Un'altra persona contagiata nel Comune, che registra un totale di 18 casi e 3 deceduti





Nuovo caso di Covid-19 a Reggello. L'annuncio arriva dal sindaco Cristiano Benucci nel suo aggiornamento quotidiano. Salgono, così, a 18 i casi totali del Comune, con 3 decessi.

Le parole del primo cittadino: "Si appesantisce il bilancio dei nostri concittadini positivi al Covid, con un nuovo caso anche oggi a cui auguriamo pronta guarigione. Siamo così a 18 casi di cui purtroppo 3 decessi. Sono numeri importanti su cui occorre riflettere. Vedo purtoppo ancora tanta leggerezza nell'approccio a questo virus. Forse qualcuno erroneamente si è convinto che con una mascherina alla bocca i divieti imposti dalla legge in merito agli spostamenti o al distanziamento sociale vengano meno, ma si tratta di un grave errore."

"Intanto questo pomeriggio i volontari della protezione civile hanno quasi terminato la preparazione delle buste personalizzate per la distribuzione delle mascherine - continua Benucci - Nelle frazioni di S. Donato e di S.Ellero il materiale è già stato consegnato ai volontari per la distribuzione. Domani mattina proseguirà con le altre frazioni. Contiamo quindi di aver terminato la distribuzione entro venerdì. Le mascherine vengono distribuite ai residenti nel comune. Se vi sono dei cittadini domiciliati per qualsiasi titolo nel territorio reggellese ma non residenti potranno comunque richiederle inviando una mail a info@comune.reggello.fi.it Queste richieste verranno evase al termine della consegna ai residenti, fatta salva la disponibilità di mascherine sufficienti. Consentitemi di ringraziare davvero tutte le persone che ci stanno dando una mano, senza di voi non ce l'avremmo fatta. Coraggio amici, insieme ne usciremo!"