Coronavirus, test sierologici per docenti e personale scolastico: oltre settecento prenotazioni in Valdarno aretino

di Glenda Venturini

Il punto della Ausl Toscana Sud Est. In tutto sono più di 2.700 i sierologici prenotati in tutta la provincia di Arezzo





Sono 2.731, nel complesso, le prenotazioni del personale scolastico per i test sierologici in tutta la provincia di Arezzo: il punto della situazione è stato tracciato dalla Ausl Toscana Sud Est. In provincia di Arezzo sono sette le strutture Asl dove è possibile eseguire il test. Arezzo ha 1.300 prenotazioni, San Giovanni 704, Camucia 252, Bibbiena 164,Sansepolcro 150,Monte San Savino 90, Subbiano 71.

Oltre settecento tra insegnanti e personale non docente, quindi, in Valdarno eseguiranno il test sierologico prima dell'inizio della scuola. Si tratta su un test su base volontaria: le prenotazioni sono state aperte il 20 agosto e si chiuderanno il 5 settembre

L'obiettivo è contribuire alla ripresa regolare e sicura delle lezioni. Lo screening sierologico è offerto dalla Regione Toscana a tutto il personale delle primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private.

L'Asl Toscana sud est mette a disposizione due strade per prenotarlo. La prima è quella che inizia con il contatto con il proprio medico di famiglia: appuntamento, test rapido (la cosiddetta digitopuntura) e in soli 10 minuti il proprio medico sarà in grado di consegnare il referto. La seconda strada inizia sul web e cioè con la prenotazione obbligatoria (non ci può presentare a fare il test senza di essa) sul sito htpps://rientroascuola.sanita.toscana.it. Qui si può scegliere sede e orario. Si andrà quindi presso l'ambulatorio Asl scelto e ci si sottoporrà al prelievo ematico e non quindi alla digitopuntura. Il referto sarà reso disponibile sul fascicolo sanitario elettronico personale.

Una volta avuto il referto, ci saranno due opzioni. Se è negativo, tutti a scuola. Se invece è positivo, si dovrà fare il tampone. Sarà sufficiente contattare il numero verde 800556060 per la prenotazione e si verrà contattati per eseguire il tampone in modalità drive trhu, rispettando ovviamente l'isolamento domiciliare domiciliare se non per sottoporsi al tampone. Se l'esito sarà negativo, si potrà tornare al lavoro a scuola. Se sarà positivo, si verrà presi in carico dal Servizio di prevenzione della Asl Tse.