Coronavirus, spesa a domicilio per anziani e disabili della Valdambra

di Matteo Mazzierli

Il servizio gratuito sarà svolto dalla Misericordia Valdambra per gli anziani, disabili o coloro con patologie gravi che resteranno nelle proprie abitazioni





Spesa con consegna a domicilio per anziani, disabili o per chi presenta patologie gravi: l'iniziativa è stata intrapresa dalla Misericordia Valdambra in risposta alle misure definite dal Governo contro la diffusione Coronavirus.

I soggetti più fragili del territorio potranno usufruire di questo servizio gratuito, soprattutto coloro che non hanno familiari che possano occuparsi di spesa alimentare e farmacologica.