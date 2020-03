Coronavirus, ecco la spesa a domicilio: iniziativa di alcune associazioni di volontariato per aiutare gli anziani

di Matteo Mazzierli

Consegne gratuite da parte della Misericordia di San Giustino e del Centro Missionario Bakonghe di Montevarchi per gli anziani che resteranno nelle proprie abitazioni





Spesa con consegne a domicilio gratuite per gli anziani, i disabili e per chi presenta patologie gravi: è l'iniziativa intrapresa da due associazioni del Valdarno che, in risposta alle misure precauzionali definite dal Governo contro la diffusione del Coronavirus, hanno deciso di mettersi a disposizione di questa categoria di persone.

Sono la Misericordia di San Giustino e il Centro Missionario Bakonghe di Montevarchi che si metteranno a disposizione dei soggetti più fragili durante questa fase. I primi in collaborazione con i supermercati di San Giustino, Montalto, Ponticino e Laterina; i secondi con quelli di Montevarchi.

La Misericordia di San Giustino è contattabile al numero 393 2777657

Il Centro Missionario Bakonghe è contattabile al numero 333 4463653