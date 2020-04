Coronavirus, secondo decesso nel Comune di Rignano: è un'altra donna

di Matteo Mazzierli

Ad annunciarlo è stato il sindaco Daniele Lorenzini. "Ci stringiamo attorno al dolore di questa famiglia e restiamo a fianco di tutti quelli che hanno bisogno in questo drammatico periodo"





Salgono a due i deceduti a Rignano a causa del Covid-19: la brutta notizia è stata riportata dal sindaco Lorenzini, il virus è risultato fatale per una donna.

Il sindaco Lorenzini: "Oggi purtroppo Rignano dice addio a un'altra sua cittadina scomparsa per l'emergenza sanitaria in corso. Appena avuto conferma dalla famiglia, ho contattato i suoi cari e ho rivolto loro le mie condoglianze e quelle di tutta la cittadinanza rignanese. Ci stringiamo attorno al dolore di questa famiglia e restiamo a fianco di tutti quelli che hanno bisogno in questo drammatico periodo."