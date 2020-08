Coronavirus, quattro i contagi registrati in Valdarno nei bollettini delle Asl

di Glenda Venturini

Tre persone positive al tampone in Valdarno fiorentino, uno invece in Valdarno aretino





Sono quattro i nuovi casi di persone positive al tampone per il Covid-19, registrate in Valdarno nelle ultime ventiquattro ore. Tre di questi si trovano nel versante fiorentino: 2 persone residenti nel comune di Reggello e 1 nel comune di Figline e Incisa. Come di consueto, la Asl Toscana Centro non diffonde i dati relativi ad età e tracciamento.

In Valdarno aretino, invece, la Asl Toscana Sud Est rende noto che è risultata positiva a Montevarchi una donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall’Albania, asintomatica.

A livello regionale, in Toscana nelle ultime ventiquattro ore sono stati individuati 92 casi in più eseguendo 6.702 tamponi.