Coronavirus, primo caso a Reggello. L'annuncio del sindaco Cristiano Benucci

di Redazione

Al sindaco di Reggello è arrivata la comunicazione ufficiale della Asl Toscana Centro, che si aggiunge alla lista dei tamponi positivi in Valdarno





Arriva da Reggello l'annuncio di un nuovo caso di contagio da Covid-19 in Valdarno. Si tratta del primo caso sul territorio reggellese, e a comunicarlo ufficialmente è stato il sindaco Cristiano Benucci, informato dall'Azienda sanitaria Toscana Centro. La persona è in condizioni non gravi.

"Il dipartimento di Igiene Pubblica della Ausl - ha scritto Benucci in una nota - mi ha appena comunicato che una persona residente nel nostro Comune è risultata positiva al Covid-19 meglio noto come Coronavirus. Attualmente si trova in condizioni non gravi e sono state attivate tutte le misure del caso".

"L'Azienda Sanitaria - ha aggiunto il sindaco - sta ricostruendo tutto il quadro dei contatti stretti che saranno tutti posti in quarantena preventiva. Da parte di tutta la nostra comunità un grande augurio di pronta guarigione. Raccomando a tutti, soprattutto a coloro che si ostinano a non capire, che è importante prevenire il contagio stando a casa il più possibile e limitando gli spostamenti alle soli ragioni di stretta necessità indicate nel DPCM e ormai note a tutti".