Coronavirus, 29 test negativi per il personale degli altri reparti della RSA di Bucine

di Matteo Mazzierli

Un segnale incoraggiante per la RSA Fabbri Bicoli di Bucine: i primi tamponi sono risultati negativi





Buone notizie dall'RSA di Bucine Fabbri Bicoli: dopo i trenta casi positivi da Covid-19 all'interno della struttura, sono stati effettuati tamponi per tutti i degenti e il personale, dai primi risultati, 29 test per l'organico dei reparti al di fuori del nucleo cognitivo-comportamentale risulterebbero tutti negativi.

A darne notizia è stato il sindaco Nicola Benini, che ha commentato così questi primi risultati: "I primi 29 tamponi fatti al personale degli altri reparti sono tutti negativi. Non ci resta che attendere gli ultimi del personale e quelli dei degenti degli altri reparti della struttura per vedere se si è riusciti a scongiurare il propagarsi del virus."

"Ieri sera il direttore D’urso ha accettato le nostre richieste di fare tamponi a tutta la struttura e di farsi carico del reparto al piano 0 compromesso dal virus - informa Benini - sinceramente è stato un momento di gioia estrema dopo tante giornate tremende, l’ho comunicato alle operatrici, felicissime perché allo stremo delle loro forze, così si potranno concentrare sugli altri due piani della struttura. Ovviamente mi preme ringraziare il presidente Rossi della Regione, l’assessore Stefania Saccardi che ha compreso la gravità della situazione intervenendo in modo decisivo. Mi vorrei scusare con la dirigenza della Asl a tutti i livelli perché in questi due giorni sono stato un po rude e maleducato, ma dovevo fargli comprendere la straordinarietà dei provvedimenti da prendere con estrema urgenza."

"Voglio ringraziare tutta la cittadinanza che in queste ore ci sta vicino con molte donazioni - conclude Benini - Comunico, inoltre, che a parte la casa di riposo, in questi giorni ci sono stati due altri positivi nel comune di Bucine, quindi non abbassare la guardia, restate isolati nelle vostre case e vedrete che piano piano usciremo da questa tragedia."