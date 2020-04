Coronavirus, nessun nuovo caso positivo e primo guarito a Laterina Pergine

di Matteo Mazzierli

Lo ha reso noto il sindaco Simona Neri. Il guarito è stato il primo caso conclamato di contagio in provincia di Arezzo





È guarito il primo cittadino di Laterina Pergine e della provincia di Arezzo ad essere risultato positivo al Covid-19, una buona notizia per il Comune che, inoltre, non ha registrato altri casi positivi come ha scritto il sindaco Neri nel suo aggiornamento.

La prima cittadina di Laterina Pergine: "Oggi doppia bella notizia, spero che questo post sia il primo di una lunga serie di comunicazioni: quelle sulle guarigioni. Oggi non abbiamo registrato nessun nuovo contagio ma la notizia del giorno (ed è la prima volta che posso darla dall'inizio dell'emergenza sanitaria) è che abbiamo la prima guarigione ufficiale da coronavirus."

"La prima persona guarita è anche la prima persona di cui abbiamo avuto notizia di contagio di tutta la Provincia di Arezzo - conclude Neri - Mi sento di rappresentare tutta la comunità nel dire che la abbracciamo e ci congratuliamo con lei e la sua bella famiglia. La vita, vince!