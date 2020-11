Coronavirus, in Toscana attenzione puntata sulle Rsa. Spinelli: "Lavoriamo ad un piano specifico"

di Glenda Venturini

Preoccupazione per gli oltre mille anziani positivi in alcune case di riposo sul territorio regionale. Serena Spinelli: “Massima attenzione e un piano dedicato alle Rsa della Toscana”. In Valdarno al momento non ci sono focolai attivi nelle Rsa in questa seconda ondata





C'è preoccupazione in Toscana per i dati che arrivano dalle Rsa in questa seconda ondata. Attenzione alta dunque della Regione su questo fronte, che per il momento sembra aver fortunatamente risparmiato il Valdarno: ad oggi, infatti, non risultano focolai attivi, a differenza della prima ondata della scorsa primavera che fu particolarmente dura per alcune case di riposo valdarnesi, dove si contarono anche vittime.

“I dati che ci arrivano dalle Rsa - ha detto Serena Spinelli, assessore regionale al sociale - ci preoccupano. Su questo tema abbiamo concentrato la nostra attenzione fin dall'inizio. Stiamo lavorando con tutti gli attori del sistema, al fine di varare un piano complessivo che consenta una più certa separazione tra ospiti positivi e negativi. E’ un programma che definiremo nei prossimi giorni e che deve prevedere una rapida individuazione di ospiti ed operatori positivi, una corretta presa in carico assistenziale da parte del sistema sanitario e una adeguata collocazione degli ospiti nei livelli di assistenza più appropriati”.

La Regione varerà un provvedimento a difesa degli anziani ospiti delle residenze, che definirà nella maniera più precisa possibile tutti i passaggi della presa in carica delle persone. Ad oggi su circa 12.500 ospiti delle oltre 300 Rsa toscane, 1.103 risultano positivi, con vari livelli di sintomaticità e dunque di gravità, mentre gli operatori positivi sono circa 100. Al momento, ed è per questo che occorre agire tempestivamente, le persone risultate positive al tampone, sia tra gli ospiti che tra gli operatori, sono per la maggior parte concentrate in un numero limitato di strutture in Toscana.

“Questo ulteriore provvedimento – precisa Serena Spinelli - si aggiungerà a quanto già indicato nelle ordinanze attualmente in vigore e alle indicazioni recenti circa l’individuazione di Usca dedicate alle Rsa e la priorità da assegnare all’effettuazione e all’esame dei tamponi degli operatori e degli ospiti. Metteremo a punto anche un sistema di monitoraggio dei dati relativi ai tamponi effettuati e ai loro risultati, che ci consenta di avere aggiornamenti in tempo reale. Siamo consapevoli che i numeri ci impongono di adottare soluzioni organizzative coraggiose, ma confidiamo di farlo potendo contare sulla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, che finiremo di consultare ed incontrare nelle prossime ore”.