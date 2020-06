Coronavirus, il caso di positività della RSA è negativo al secondo tampone

di Matteo Mazzierli

La nonna di 99 anni è risultata negativa al secondo tampone. Chiassai: "Un sospiro di sollievo, per sicurezza verranno predisposti i tamponi agli altri ospiti e al personale della struttura per tornare il più presto possibile alla normalità"





Il caso di positività segnalato ieri all'interno della Asp di Montevarchi è risultato negativo al secondo tampone: la signora di 99 anni è stata sottoposta nuovamente al test del tampone e oggi risulterebbe negativo, a renderlo noto è stato il sindaco Silvia Chiassai Martini

Sembrerebbe possibile, dunque, un ritorno alla normalità per la casa di riposo di Montevarchi, che non ha più nessun caso positivo: la prima cittadina ha commentato con gioia alla notizia affermando che per sicurezza verranno prediposti i tamponi ai restanti ospiti e al personale della struttura per tornare al più presto possibile alla normalità, potendo riapplicare quanto prima il protocollo stabilito con la Asl, cioè il subentro della cooperativa e il ritorno di tutti gli ospiti.

"Una buona notizia a testimonianza del fatto che non esistono macchinari infallibili - dice Chiassai - tutti hanno percentuali non superiori al 95, 96 per cento di attendibilità, quindi mi aspetto che la Asl sblocchi quanto prima il macchinario che la nostra comunità aveva comprato e di cui è stato sospeso l'utilizzo per molto tempo. So che stanno procedendo delle sperimentazioni, ma questo evento come tanti altri che sono capitati ad altri cittadini testimonia il fatto che nessun macchinario né quello donato dalla comunità di Montevarchi né quelli in dotazione alla Asl sono infallibili."